Morte principe Filippo: tutto pronto per i funerali. I dettagli spiazzano gli inglesi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il principe Filippo è morto? Per nulla! Il marito della regina Elisabetta, che attualmente ha raggiunto i 99 anni di età, ha solo deciso di ritirarsi a vita privata, dopo aver trascorso un’intera vita a servizio della corona. Una scelta che, sebbene l’età sia simile, la sovrana non può seguire. E mentre gli inglesi continuano ad augurare lunga vita al duca di Edimburgo, tutto sembra essere già pronto per il suo funerale. Morte del principe Filippo: chi pagherà i funerali? Sembra proprio che, quando un giorno il principe Filippo passerà a miglior vita, non si celebreranno dei sontuosi funerali di stato. Anche se naturalmente la ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilè morto? Per nulla! Il marito della regina Elisabetta, che attualmente ha raggiunto i 99 anni di età, ha solo deciso di ritirarsi a vita privata, dopo aver trascorso un’intera vita a servizio della corona. Una scelta che, sebbene l’età sia simile, la sovrana non può seguire. E mentre glicontinuano ad augurare lunga vita al duca di Edimburgo,sembra essere giàper il suo funerale.del: chi pagherà i? Sembra proprio che, quando un giorno ilpasserà a miglior vita, non si celebreranno dei sontuosidi stato. Anche se naturalmente la ...

ADM_assdemxmi : RT @fam_cristiana: In morte del 'Principe di Santa Maria Novella', l'angelo dei senzatetto diventato a sua volta clochard - ellellevercillo : RT @fam_cristiana: In morte del 'Principe di Santa Maria Novella', l'angelo dei senzatetto diventato a sua volta clochard - carusoantonio78 : RT @fam_cristiana: In morte del 'Principe di Santa Maria Novella', l'angelo dei senzatetto diventato a sua volta clochard - masticazzy : il prossimo capitolo che leggerò del principe mezzosangue tratta la morte e il funerale di aragog già godo per la d… - LuigiaFio : RT @fam_cristiana: In morte del 'Principe di Santa Maria Novella', l'angelo dei senzatetto diventato a sua volta clochard -