Marx Lenin giocherà nel Lada Togliatti: così il "sogno sovietico" si materializza nella B russa (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alla fine è toccato allo sport più capitalista realizzare il sogno della vecchia Unione Sovietica. Sì perché ora Marx, Lenin e Togliatti potranno tornare a infiammare le folle. O almeno qui manipoli di appassionati che seguono la Serie B russa. Tutto merito di un affare che sembra più un appuntamento con la storia che un colpo di mercato. A lanciare la notizia non è stato l'Agit-Prop, ma i siti specializzati in questo tipo di trattative. Perché il Lada Togliatti, la squadra della città russa che sorge vicino al Volga e che dal 1964 porta il nome del segretario del Partito Comunista Italiano, aveva bisogno di un centrocampista capace di fornire estro alla sua manovra piuttosto farraginosa. I vertici del club, ...

