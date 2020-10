"Inutile chiudere a mezzanotte". Botteri a valanga contro Conte: una pesantissima verità sul contagio (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelle ore caldissime del varo dell'ultimo dpcm, sale in cattedra Giovanna Botteri, corrispondente della Rai di certo non ostile a un governo che pende a sinistra, e che però ha più di una cosa da rimproverare a Giuseppe Conte e compagni per la gestione della pandemia. Lo fa ospite in studio a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3, dove in premessa ricorda l'esempio virtuoso di Pechino: "Abbiamo paesi come la Cina che non hanno più contagi locali, dove il virus circola soltanto perché portato dall'esterno, da mesi". Dunque, la Botteri rimprovera all'esecutivo la mancanza di efficacia nel tracciamento del contagio: "Noi dobbiamo assolutamente capire dove si sta diffondendo il Coronavirus. I punti dove sta passando il Coronavirus. Perché è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelle ore caldissime del varo dell'ultimo dpcm, sale in cattedra Giovanna, corrispondente della Rai di certo non ostile a un governo che pende a sinistra, e che però ha più di una cosa da rimproverare a Giuseppee compagni per la gestione della pandemia. Lo fa ospite in studio a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3, dove in premessa ricorda l'esempio virtuoso di Pechino: "Abbiamo paesi come la Cina che non hanno più contagi locali, dove il virus circola soltanto perché portato dall'esterno, da mesi". Dunque, larimprovera all'esecutivo la mancanza di efficacia nel tracciamento del: "Noi dobbiamo assolutamente capire dove si sta diffondendo il Coronavirus. I punti dove sta passando il Coronavirus. Perché è ...

