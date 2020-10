GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci ammette che ha qualcuno fuori ma Pretelli non capisce (Di lunedì 19 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli Con buona pace di Alfonso Signorini, al Grande Fratello Vip 5 la coppia Gregoraci – Pretelli ‘non s’ha da fare né domani, né mai’. Dopo una situazione altalenante fatta di avvicinamenti e allontanamenti, ieri sera sembra definitivamente calato il gelo. Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi e Adua Del Vesco sono nella ’stanza arancione’ quando l’ex velino si alza e abbraccia calorosamente l’ex signora Briatore. Ma quest’ultima lo silura così: “No, ma questa confidenza scusa? Guarda che ci stanno vedendo da casa e potresti far innervosire…“. “Chi?” si chiede spiazzato ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 ottobre 2020)e PierpaoloCon buona pace di Alfonso Signorini, al Grande Fratello Vip 5 la coppia‘non s’ha da fare né domani, né mai’. Dopo una situazione altalenante fatta di avvicinamenti e allontanamenti, ieri sera sembra definitivamente calato il gelo. Pierpaolo, Matilde Brandi e Adua Del Vesco sono nella ’stanza arancione’ quando l’ex velino si alza e abbraccia calorosamente l’ex signora Briatore. Ma quest’ultima lo silura così: “No, ma questa confidenza scusa? Guarda che ci stanno vedendo da casa e potresti far innervosire…“. “Chi?” si chiede spiazzato ...

Adelel20 : RT @tempoweb: Al #GrandeFratelloVip Lo sfogo di #matilde Brandi In nomination se la prende con #AntonellaElia - Antonel51833885 : La gelosia di Elisabetta per Pierpaolo - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: - zazoomblog : GF Vip ex di Elisabetta Gregoraci: “Aveva un contratto con Briatore” - #Elisabetta #Gregoraci: #“Aveva - tempoweb : Al #GrandeFratelloVip Lo sfogo di #matilde Brandi In nomination se la prende con #AntonellaElia… - blogtivvu : #GFVip, Guenda Goria ci prova con Pierpaolo Pretelli? Le insinuazioni di Matilde Brandi, Adua Del Vesco ed Elisabet… -