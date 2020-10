Fabrizio Corona insulta Nina Moric in diretta ma Barbara D’Urso interrompe il collegamento (Di lunedì 19 ottobre 2020) Fabrizio Corona è intervenuto a Live - Non è la D'Urso per difendersi dalle accuse di Nina Moric ma quando sono iniziati gli insulti Barbara D'Urso ha interrotto il collegamento. Da parte di Fabrizio Corona sono piovuti insulti pesantissimi contro Nina Moric, così tanto che Barbara D'Urso ha dovuto interrompere il collegamento. È successo ieri sera durante la diretta di Live Non è la D'Urso. Nei giorni scorsi Nina Moric aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un audio in cui Fabrizio Corona minacciava di ucciderla. Nella registrazione si sentiva ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 ottobre 2020)è intervenuto a Live - Non è la D'Urso per difendersi dalle accuse dima quando sono iniziati gli insultiD'Urso ha interrotto il. Da parte disono piovuti insulti pesantissimi contro, così tanto cheD'Urso ha dovutore il. È successo ieri sera durante ladi Live Non è la D'Urso. Nei giorni scorsiaveva pubblicato sul suo profilo Instagram un audio in cuiminacciava di ucciderla. Nella registrazione si sentiva ...

