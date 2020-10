Parigi in piazza per prof Paty. "Liberi oltre la paura". Ma è polemica sui ritardi di Macron (Di domenica 18 ottobre 2020) Uno scroscio di applausi improvviso, seguito dalla Marsigliese cantata con voce quasi sommessa, poi ancora applausi, sempre spontanei, mentre place de la République continuava a riempirsi. è cominciata così a Parigi la commemorazione di Samuel Paty, il professore decapitato venerdì pomeriggio a Conflans-Saint Honorine, poco fuori la capitale, per mano di un 18enne di origini cecene, abbattuto poco dopo dalla polizia mentre gli urlava contro “Allah Akbar”. Un’iniziativa, quella di oggi, lanciata dal settimanale satirico Charlie Hebdo, insieme ad alcuni sindacati e associazioni, che ha visto l’appoggio del mondo politico. Presenti diversi esponenti del governo, come il primo ministro, Jean Castex, ma anche una parte dell’opposizione, che per un giorno ha voluto ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Uno scroscio di applausi improvviso, seguito dalla Marsigliese cantata con voce quasi sommessa, poi ancora applausi, sempre spontanei, mentre place de la République continuava a riempirsi.; cominciata così ala commemorazione di Samuel, ilessore decapitato venerdì pomeriggio a Conflans-Saint Honorine, poco fuori la capitale, per mano di un 18enne di origini cecene, abbattuto poco dopo dalla polizia mentre gli urlava contro “Allah Akbar”. Un’iniziativa, quella di oggi, lanciata dal settimanale satirico Charlie Hebdo, insieme ad alcuni sindacati e associazioni, che ha visto l’appoggio del mondo politico. Presenti diversi esponenti del governo, come il primo ministro, Jean Castex, ma anche una parte dell’opposizione, che per un giorno ha voluto ...

