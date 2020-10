Non possiamo aiutarvi sempre, dice il Governo. Presto molte persone verranno licenziate (Di domenica 18 ottobre 2020) L’emergenza non è finita ed il Governo proroga la cassa integrazione con retroattività ma solo per le categorie lavorative che rischiano di più. La situazione italiana in merito alla pandemia di Coronavirus è grave ed il Governo corre ai ripari con interventi sulla cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti per tutelare quelle categorie … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 18 ottobre 2020) L’emergenza non è finita ed ilproroga la cassa integrazione con retroattività ma solo per le categorie lavorative che rischiano di più. La situazione italiana in merito alla pandemia di Coronavirus è grave ed ilcorre ai ripari con interventi sulla cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti per tutelare quelle categorie … L'articolo proviene da leggilo.org.

