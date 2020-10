Napoli, Mertens balla su Tik Tok con la moglie: "Quando vince è facile convincerlo..." (Di domenica 18 ottobre 2020) Napoli - "Quando è contento dopo aver vinto una partita è facile da convincere", è il commento della moglie di Dries Mertens , Katrin Kerkhofs , dopo che l'attaccante azzurro si è prestato per un ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020)- "; contento dopo aver vinto una partitada conre",; il commento delladi Dries, Katrin Kerkhofs , dopo che l'attaccante azzurro si; prestato per un ...

caterinabalivo : Super Napoli! Che Lozano! Segnare 4 gol all'Atalanta nel primo tempo non è da tutti, credo che Osimhen quest'anno c… - sportli26181512 : #Napoli, Mertens balla su Tik Tok con la moglie: 'Quando vince è facile convincerlo...': L'attaccante azzurro si è… - Francesclol : #Mertens primo per expected Assist con un valore xA di 1.36, fornendo però 3 assist. Questo denota come nella nuova… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Napoli-Atalanta, la moviola della Gazzetta: “Su Mertens più di una spal… - ilnapolionline : I voti de Il Mattino all'attacco azzurro: Reparto strepitoso - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Mertens Mertens cuore di Napoli: 12mila euro all'ex compagno Nesu Il Mattino CdS - Atalanta umiliata: al San Paolo non si vedeva un gioco così bello dall'era-Sarri

Quali sono le squadre candidate allo scudetto? Dopo il 4-1 rifilato all'Atalanta, la stampa nazionale tiene in considerazione sul serio anche il Napoli.

Il Napoli rivede il campo: al San Paolo c'è l'Atalanta

Il gruppo Gattuso torna dopo lo 0-3. Ma è dal 27 settembre che non gioca una partita ufficiale. E De Laurentiis prepara il ricorso. Intanto tutti i ...

Quali sono le squadre candidate allo scudetto? Dopo il 4-1 rifilato all'Atalanta, la stampa nazionale tiene in considerazione sul serio anche il Napoli.Il gruppo Gattuso torna dopo lo 0-3. Ma è dal 27 settembre che non gioca una partita ufficiale. E De Laurentiis prepara il ricorso. Intanto tutti i ...