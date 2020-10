MotoGP, risultato warm-up GP Aragon 2020: Takaaki Nakagami il più veloce, Vinales 2°. Quartararo 6° davanti a Morbidelli, Dovizioso 9° (Di domenica 18 ottobre 2020) E’ stato il giapponese della LCR Honda Takaaki Nakagami il più veloce del warm-up del GP d’Aragon, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo l’hondista, montando una coppia di soft, ha fermato i cronometri sul tempo di 1’48″661, precedendo di 219 millesimi l’iberico Maverick Vinales (Yamaha Factory) e di 332 la Suzuki del padrone di casa Alex Rins. Anche per i due piloti citati la scelta della doppia morbida è stata testata in questo turno. Un’opzione che, con l’eccezione delle Ducati, è stata provata da tutti i centauri in pista. Questa soluzione, poi, andrà valutata dalle 15.00, orario in cui scatterà la gara e le temperature sull’asfalto faranno ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) E’ stato il giapponese della LCR Hondail piùdel-up del GP d’, round del Mondialedi. Sul tracciato spagnolo l’hondista, montando una coppia di soft, ha fermato i cronometri sul tempo di 1’48″661, precedendo di 219 millesimi l’iberico Maverick(Yamaha Factory) e di 332 la Suzuki del padrone di casa Alex Rins. Anche per i due piloti citati la scelta della doppia morbida è stata testata in questo turno. Un’opzione che, con l’eccezione delle Ducati, è stata provata da tutti i centauri in pista. Questa soluzione, poi, andrà valutata dalle 15.00, orario in cui scatterà la gara e le temperature sull’asfalto faranno ...

