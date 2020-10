GF Vip 5, parla l’amica di Briatore: “Lui ama ancora Elisabetta Gregoraci” (Di domenica 18 ottobre 2020) L’ex miss Italia Arianna David, amica di famiglia di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, si è spinta a dar voce al pensiero di molti: non è che magari l’imprenditore ha preso così male la partecipazione dell’ex moglie al Grande Fratello Vip 5 perché la ama ancora ed è geloso? Di certo la David, che a tal proposito ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo, non si aspettava che tra i due ex coniugi volassero tante frecciatine nel corso delle prime due settimane del reality show. “Sono rimasta allibita quando ho letto certe dichiarazioni di Flavio su Elisabetta” ha dichiarato ancora. “L’unica spiegazione che mi do è che lui la ami ancora e non accetti la scelta di andare al ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 18 ottobre 2020) L’ex miss Italia Arianna David, amica di famiglia di FlavioedGregoraci, si è spinta a dar voce al pensiero di molti: non è che magari l’imprenditore ha preso così male la partecipazione dell’ex moglie al Grande Fratello Vip 5 perché la amaed è geloso? Di certo la David, che a tal proposito ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo, non si aspettava che tra i due ex coniugi volassero tante frecciatine nel corso delle prime due settimane del reality show. “Sono rimasta allibita quando ho letto certe dichiarazioni di Flavio su” ha dichiarato. “L’unica spiegazione che mi do è che lui la amie non accetti la scelta di andare al ...

