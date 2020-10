Chiesa, record amaro: è il primo debuttante con la Juve ad essere espulso (Di domenica 18 ottobre 2020) Sarà stato uno degli acquisti più costosi di questa estate, ma tutto si può dire, tranne che Chiesa sia partito con il piede giusto. L’attaccante … L'articolo Chiesa, record amaro: è il primo debuttante con la Juve ad essere espulso proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 18 ottobre 2020) Sarà stato uno degli acquisti più costosi di questa estate, ma tutto si può dire, tranne chesia partito con il piede giusto. L’attaccante … L'articolo: è ilcon laadproviene da ForzAzzurri.net.

La Juventus ha pareggiato per 1-1 contro il Crotone, Diletta Leotta ai microfoni di DAZN ha fatto alcune interessanti considerazioni.

