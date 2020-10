Carate Urio | i sub recuperano sei reti abbandonate nel lago

(Di domenica 18 ottobre 2020), Como,, 18 ottobre 2020 - Insieme per salvare i pesci delii sub della Bibo Diving School e i pescatori di Como Alpha che si sono messi a disposizione della Polizia Provinciale di ...

MariottiStefano : @jana7787967657 @Miceli11Zaira Ciao , rimane su un sentiero che parte da Carate Urio , porta verso il rifugio Bugon… - WaterwindWorld : Trekking: Carate Urio - Rifugio Murelli - Monte Colmegnone (Prealpi lariane) - LarioLakeComo : Il castello di Urio si trova nell'omonima frazione di Carate Urio. Si tratta di una villa chiamata 'castello' sopra… -

Ultime Notizie dalla rete : Carate Urio

IL GIORNO

Carate Urio (Como), 18 ottobre 2020 - Insieme per salvare i pesci del lago ii sub della Bibo Diving School e i pescatori di Como Alpha che si sono messi a disposizione della Polizia Provinciale di Com ...Dopo aver fatto vedere le immagini dalla superficie del lago di Como (zona Carate Urio) questa mattina in diretta Facebook, ecco le belle immagini che Pescatori Como Alpha e Bibo sub Como ci hanno dat ...