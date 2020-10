Calenda svela le carte Da Fazio annuncia | «Mi candido a sindaco di Roma» Ma niente primarie

(Di domenica 18 ottobre 2020) Carlo, il leader di Azione!, vuole candidarsi adi. Un progetto che lui stesso ha definito «un dovere e una grande avventura», mentre Fabiolo intervistava, ospite di Che tempo che fa su Rai 3. La sua sfidante sarà l’attuale sindaca, Virginia Raggi, che ha già deciso di candidarsi di nuovo, per il secondo mandato consecutivo. «Non posso parlare per il Pd, partecipiamo ad un tavolo con tutte le forze centrosinistra. Io auspico un appoggio largo perché una persona da sola non può fare questo lavoro». E ancora: «Penso che chi ha la possibilità di riportaretra le grandi Capitale europee abbia il dovere di farlo. Sarà una grande avventura». Da Fabioil leader di ...

AdrianaSpappa : @DovAnachronos Calenda si definisce secchione di scuola pubblica ma svela di aver comprato la promozione in un esam… - signorthunberg : @GMarcuccio @marioadinolfi Definire Calenda di sinistra svela quanto lei abbia le idee chiare. -

Carlo Calenda sta valutando la possibilità di candidarsi a sindaco di Roma : per questo attende i risultati di due sondaggi privati ...