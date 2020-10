Traffico Roma del 17-10-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo Vischi in un sabato pomeriggio tranquillo sulle strade dirisulta scorrevole su gran parte della città sono al centro e si registrano al momento persui Lungotevere da Ponte Vittorio Emanuele II a Ponte Regina Margherita direzione Villaggio Olimpico da segnalare poi ancora difficoltà di transito per un incidente in via Portuense nei pressi di via della Fanella si rallenta nelle due direzioni mentre in tangenziale lungo via del Foro Italico ricordiamo che la rampa di uscita di Corso di Francia resta chiusa per chi proviene dallo stadio Olimpico per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di ...