Serie B, colpi esterni di Chievo e Reggiana. La Salernitana vince e vola in testa (Di sabato 17 ottobre 2020) Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. Serie B, i risultati della terza giornata Nell’anticipo della terza giornata il Brescia rifila tre reti al Lecce e conquista la prima vittoria in campionato. Primo k.o., invece, per i pugliesi. Un sabato ricco di pareggi in Serie B. colpi esterni di Chievo ed Empoli. La squadra toscana raggiunge il Cittadella in vetta insieme alla Salernitana (poker al Pisa). Bene anche il Frosinone. Venerdì 16 ottobre 2020Brescia-Lecce 3-0 (9′, 67′ Ndoj, 90′ ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 ottobre 2020)B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato.B, i risultati della terza giornata Nell’anticipo della terza giornata il Brescia rifila tre reti al Lecce e conquista la prima vittoria in campionato. Primo k.o., invece, per i pugliesi. Un sabato ricco di pareggi inB.died Empoli. La squadra toscana raggiunge il Cittadella in vetta insieme alla(poker al Pisa). Bene anche il Frosinone. Venerdì 16 ottobre 2020Brescia-Lecce 3-0 (9′, 67′ Ndoj, 90′ ...

bregni1 : @_claarissa Non è affatto una sciocchezza, e grazie del consiglio. Io sono ultraadulto e affronto la vita a colpi d… - Mediagol : #SerieA, #Napoli-#Atalanta 4-1: #Lozano protagonista di giornata, la Dea cade sotto i colpi della squadra di… - Mediagol : #SerieA, #Napoli-#Atalanta 4-1: Lozano protagonista di giornata, la Dea cade sotto i colpi della squadra di Gattuso… - loveyourfaults : @gxallavichx nooo dai ahahah diciamo che è una serie per cui segui le dinamiche tra i personaggi, ma di certo non è… - FaziEditore : RT @bottegadihamlin: In libreria per @FaziEditore Il sogno di Franck Thilliez, un thriller perfettamente architettato che spiazza il lettor… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie colpi Così cambia la Serie A: ecco tutti i colpi dell’ultimo giorno di calciomercato La Stampa Calciomercato Juventus, cessione Dybala | L’affare sblocca due colpi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:. Calciomercato, sfida Juve-Inter per il colpaccio in Serie A | Bianconeri in pole. Calciomercato Inter, big ‘scaricato’ | Scambio stellare in Premier! LEGGI ANCHE >>> Calc ...

Napoli-Atalanta 4-1, show azzurro nel segno di Lozano

La doppietta del messicano, rifinita dalle reti di Politano e Osimhen, stende i bergamaschi, alla prima sconfitta in campionato ...

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:. Calciomercato, sfida Juve-Inter per il colpaccio in Serie A | Bianconeri in pole. Calciomercato Inter, big ‘scaricato’ | Scambio stellare in Premier! LEGGI ANCHE >>> Calc ...La doppietta del messicano, rifinita dalle reti di Politano e Osimhen, stende i bergamaschi, alla prima sconfitta in campionato ...