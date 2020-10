Prostituzione | l’industria che non teme il Covid19

Leggi su chenews

(Di sabato 17 ottobre 2020) In questo periodo storico molto particolare sono parecchi i settori purtroppo collassati in seguito alla forte emergenza sanitaria. Ma non per tutti è cosi, c’è chi anzi cresce.(Facebook)C’è un mercato che non ha risentito affatto dell’emergenza sanitaria innescata dai contagi di. Se la maggior parte dei settori dell’economia italiana è crisi, ce n’è uno che proprio non risente di restrizioni, divieti e quant’altro. E’ il mercato del sesso. Tre milioni di italiani coinvolti, 90mila operatrici sulle strade e non, per un giro di affari che si stima intorno ai 5miliardi di euro nel 2018. Ma cosa è cambiato in questi mesi anche in questo settore? Di certo il lockdown di marzo ha mutato quelle che erano le abitudini dei consumatori. Le ...