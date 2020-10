Le signore spettinano Conte Rinviato ad oggi il dpcm

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 ottobre 2020) C'è ancora qualcuno che ragiona in mezzo alla pandemia, ed è il motivo per cui ieri Giuseppenon ha firmato il nuovoche avrebbe dovuto decretare il coprifuoco e consentire la chiusura di molte attività. Si è opposto qualcuno dentro la maggioranza, e le Regioni hanno fatto per lo più muro contro le ipotesi circolate. Per questodovrebbero partorire una chiusura un pizzico più dolce: coprifuoco forse alle 23, alleggerendo un po' la botta su bar, pub e ristoranti. Salve pure alcune attività di cui si era ipotizzata la chiusura: parrucchieri e centri estetici, con ancora in forse il destino delle palestre. Durante la giornata sono spuntati come i funghi i difensori delle varie categorie, e il pressing più intenso è stato quello delle...