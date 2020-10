I sindacati: bene la proroga della cassa Covid, ma non è sufficiente (Di sabato 17 ottobre 2020) La proroga della cassa-Covid fino a fine anno sulla quale la maggioranza ha raggiunto un accordo di massima è 'un fatto positivo', ma secondo Cgil, Cisl e Uil 'non è sufficiente'. I sindacati chiedono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 ottobre 2020) Lafino a fine anno sulla quale la maggioranza ha raggiunto un accordo di massima è 'un fatto positivo', ma secondo Cgil, Cisl e Uil 'non è'. Ichiedono ...

paolo104 : RT @MediasetTgcom24: I sindacati: bene la proroga della cassa Covid, ma non è sufficiente - MediasetTgcom24 : I sindacati: bene la proroga della cassa Covid, ma non è sufficiente - etienne64b : @collettiva_news ma che sconfitta della Fiat, se grazie a voi sindacati inetti, dopo 40 anni abbiamo i lavoratori m… - lasperanza54 : @Corriere A pensarci bene i sindacati dovrebbero essere i primi a contrastare l'immigrazione visto il livello dei s… - maugas56 : @AgainFellow In Danimarca ragionano:Al mondo prima di tutti vengo io, ma per stare bene io devo rispettare certe re… -

Ultime Notizie dalla rete : sindacati bene I sindacati: bene la proroga della cassa Covid, ma non è sufficiente TGCOM I sindacati: bene la proroga della cassa Covid, ma non è sufficiente

I sindacati chiedono che "sin che dura questa straordinaria condizione di crisi sanitaria" così come vengono "prorogati i sostegni alle imprese e all'economia", debba esserci anche "la proroga della ...

Coronavirus. Conducente di autubus: 'I mezzi pubblici sono una bomba ad orologeria'

Lo sa bene Marco Micciché , autista degli autobus CLP e delegato sindacale UIL Trasporti, risultato positivo al covid-19 lo scorso settembre. Intervistato da Tiziana Cozzi per Repubblica , Miccichè ha ...

I sindacati chiedono che "sin che dura questa straordinaria condizione di crisi sanitaria" così come vengono "prorogati i sostegni alle imprese e all'economia", debba esserci anche "la proroga della ...Lo sa bene Marco Micciché , autista degli autobus CLP e delegato sindacale UIL Trasporti, risultato positivo al covid-19 lo scorso settembre. Intervistato da Tiziana Cozzi per Repubblica , Miccichè ha ...