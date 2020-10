Coronavirus | Denis Dragus positivo | il Crotone in isolamento

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ilha reso noto che “il calciatore, di rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21, è stato sottoposto a test molecolare risultandoal Covid-19. Il calciatore, che pure era risultato negativo ai test sierologici, è stato posto immediatamente in, è attualmente lievemente sintomatico e sotto monitoraggio da parte dello staff medico rossoblu. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del gruppo squadra sono risultati negativi ai tamponi. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’fiduciario da ieri sera presso una struttura ricettiva locale, con la ...

