Bill Gates | ' Non si tornerà alla normalità finché il virus non sarà eliminato a livello globale'

Bill Gates torna a parlare di Covid. «Il resto del 2020 non sarà normale; prima riusciamo a farlo capire, prima le persone riusciranno a prepararsi. L'anno prossimo dovrebbero ...

Gli Usa dietro la lavagna

La ripresa? Non prima di marzo 2021. I mercati azionari? Ora prezzano utili troppo alti. Trump? Ha gestito male l’emergenza Parla Bill Gates, la cui Fondazione ha speso 350 milioni contro il virus ...

