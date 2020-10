Yari Carrisi condannato dal Tribunale | Colpevole per le minacce a Barbara D’Urso (Di venerdì 16 ottobre 2020) Yari Carrisi è stato condannato dal Tribunale per l’affermazione lanciata diversi mesi fa nei confronti della conduttrice Barbara D’Urso. Il figlio di Abano Carrisi infatti, nei mesi scorsi aveva accusato la conduttrice in modo estremamente negativo dopo che, la D’Urso aveva intervistato Loredana Lecciso e affermato di un possibile riavvicinamento e matrimonio con il grande cantante. La scelta fatta da Yari Carrisi infatti, l’ha visto pubblicare alcune storie Instagram augurando in modo molto pesante la morte nei confronti della conduttrice che, ha deciso di passare alle vie legali senza rispondere alle provocazioni social. Proprio durante la giornata di oggi il sito di Trash Italiano ha affermato che, il ... Leggi su giornal (Di venerdì 16 ottobre 2020)è statodalper l’affermazione lanciata diversi mesi fa nei confronti della conduttriceD’Urso. Il figlio di Abanoinfatti, nei mesi scorsi aveva accusato la conduttrice in modo estremamente negativo dopo che, la D’Urso aveva intervistato Loredana Lecciso e affermato di un possibile riavvicinamento e matrimonio con il grande cantante. La scelta fatta dainfatti, l’ha visto pubblicare alcune storie Instagram augurando in modo molto pesante la morte nei confronti della conduttrice che, ha deciso di passare alle vie legali senza rispondere alle provocazioni social. Proprio durante la giornata di oggi il sito di Trash Italiano ha affermato che, il ...

