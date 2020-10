World Food Day: la programmazione speciale stasera su LaF (Di venerdì 16 ottobre 2020) stasera dalle ore 22.10 su laF (Sky 135) in occasione del World Food Day arrivano due speciali appuntamenti per celebrare i 75 anni dalla fondazione della FAO. stasera su LaF, in occasione del World Food Day, arriva una programmazione speciale serale per celebrare i 75 anni dalla fondazione della FAO con due documentari d'autore che vedono tra i temi anche quello di un'alimentazione sana e sostenibile per tutti: "7,7 miliardi: come si vive sulla terra?" con il giornalista e naturalista Chris Packame "2040 - Salviamo il Pianeta!" del pluripremiato regista australiano Damon Gameau. La programmazione parte alle ore 22.10 con 7,7 miliardi: come si vive sulla Terra?, documentario prodotto dalla BBC nel quale Chris Packham parte per un ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020)dalle ore 22.10 su laF (Sky 135) in occasione delDay arrivano due speciali appuntamenti per celebrare i 75 anni dalla fondazione della FAO.su LaF, in occasione delDay, arriva unaserale per celebrare i 75 anni dalla fondazione della FAO con due documentari d'autore che vedono tra i temi anche quello di un'alimentazione sana e sostenibile per tutti: "7,7 miliardi: come si vive sulla terra?" con il giornalista e naturalista Chris Packame "2040 - Salviamo il Pianeta!" del pluripremiato regista australiano Damon Gameau. Laparte alle ore 22.10 con 7,7 miliardi: come si vive sulla Terra?, documentario prodotto dalla BBC nel quale Chris Packham parte per un ...

Ultime Notizie dalla rete : World Food Nobel per la Pace al World Food Programme, l'impegno di Coopi Vita Libano: i caschi blu italiani donano 30,5 tonnellate di cibo alla Croce Rossa per le famiglie bisognose di Tiro

Ha preso il via oggi da Tiro con la consegna dei primi 60 "food kit" alla Croce Rossa locale, l'iniziativa umanitaria del contingente militare italiano in missione in Libano, per aiutare le famiglie b ...

Fao: Conte, fieri di celebrare a Roma il 75esimo anniversario

E la Giornata Mondiale dell'Alimentazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 ott - "Fieri di celebrare a Roma il 75esimo anniversario della Fao e il World Food Day. L'Italia promuove la Fo ...

