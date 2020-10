Vaccino Coronavirus, l'Ema: "Nel 2021 e speriamo più di uno" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Vaccino contro il Coronavirus non arriverà prima del prossimo anno. A dirlo è il direttore esecutivo dell' Agenzia europea del farmaco , EMA, Guido Rasi. "E' molto difficile, quasi impossibile, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilcontro ilnon arriverà prima del prossimo anno. A dirlo è il direttore esecutivo dell' Agenzia europea del farmaco , EMA, Guido Rasi. "E' molto difficile, quasi impossibile, ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il vaccino cinese 'BBIBP-CorV' è risultato sicuro #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus, The Lancet: il vaccino cinese è sicuro e induce gli anticorpi. Lo studio - Corriere : Avanza il vaccino cinese: in fase 2 stimola la risposta immunitaria - SmorfiaDigitale : Coronavirus, ultime notizie. Visco: almeno 2 anni per tornare all economia pre C... - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #Covid19 #Cina Il VACCINO cinese 'BBIBP-CorV'- testato su oltre… -