Ti ricordi… Quando Dalle Carbonare trovò Guidolin in aeroporto e lo convinse ad allenare quel Vicenza dei miracoli che fece la storia

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “Il mio preferito? Non posso dirtelo, ne ho troppi, e poi se non dico Di Carlo s’incazza Di Carlo”. Le erre rigorosamente arrotate e la cadenza inconfondibile: Pieraldo, l’ex presidente delapre volentieri il libro dei ricordi biancorossi, a patto che non gli si chieda del suo preferito a scanso di incidenti diplomatici. Con Mimmo Di Carlo, inevitabilmente. Ricordi che il presidente tira fuori dopo un appunto: “Nell’articolo su Bjorklund era tutto perfetto tranne un’inesattezza: non me l’hanno pagato 5 miliardi, ma molto meno. E Moggi ci ha provato pure con Sartor a fare una furbata, ma mi ha sempre fatto fare begli affari. E in ogni caso sia con Bjorklund che con Sartor voleva portare un vantaggio al club, mai per se stesso”. E di vantaggi al suo club ne ha ...