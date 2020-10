“Sono incinta, di nuovo!”. La bella attrice della tv aspetta il secondo bimbo… E per un po’ non la vedremo sul piccolo schermo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fiocco in arrivo per la bellissima Jacqueline Macinnes Wood. La famosa Steffy Forrester di Beautiful ha annunciato sui social network di essere di nuovo in dolce attesa. L’attrice 33enne è diventata mamma la prima volta nel 2019 ed è ora pronta per il bis. Jacqueline è incinta del suo secondo figlio ed è da poco entrata nel sesto mese di gravidanza (in basso il video dell’annuncio assai originale). Il parto è dunque previsto per il prossimo gennaio. Neanche a dirlo, la Wood sarà costretta a prendersi un’altra pausa dal set della soap opera americana, dove è una delle protagoniste più amate. Ad oggi non è chiaro il futuro di Steffy: in occasione della prima gravidanza è stata spedita a Parigi insieme alle figlie ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fiocco in arrivo per la bellissima Jacqueline Macinnes Wood. La famosa Steffy Forrester di Beautiful ha annunciato sui social network di essere di nuovo in dolce attesa. L’33enne è diventata mamma la prima volta nel 2019 ed è ora pronta per il bis. Jacqueline èdel suofiglio ed è da poco entrata nel sesto mese di gravidanza (in basso il video dell’annuncio assai originale). Il parto è dunque previsto per il prossimo gennaio. Neanche a dirlo, la Wood sarà costretta a prendersi un’altra pausa dal setsoap opera americana, dove è una delle protagoniste più amate. Ad oggi non è chiaro il futuro di Steffy: in occasioneprima gravidanza è stata spedita a Parigi insieme alle figlie ...

