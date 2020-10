LIVE Nuoto | ISL Budapest 2020 in DIRETTA | Pilato | ancora un record nei 50 rana | è seconda a un soffio da Lilly King! Manaudou batte Dressel

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani sera alle 20 per lagiornata della prima tappa delle ISL. Buona serata 18.01: Si chiude qui la prima giornata di gare delle ISL. Bello spettacolo, già tempi di assolutollo e unitaliano fatto segnare da una Benedettainarrestabile che non smette di migliorarsi. Suo il secondo posto alle spalle diKing nei 50: 28″97 18.00: Questa la classifica parziale dopo la prima giornata Cali Condor 280 punti, Energy Standard 235 punti, LA Curent 214 punti, New York Breakers 154 punti 17.58: Che rimonta gli LA Current con Rooney che guida i suoi alla vittoria, secondo posto per Energy Standard 2 e terzo per LA Current ...