L’era del Covid e le sfide che ci attendono: Cacciari svela l’intuizione weberiana (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nell’era Covid e con le sfide che la società si trova ad affrontare, in un contesto di radicale cambiamento, dominato dall’incertezza, torna di grande attualità il pensiero di Max Weber, uno dei massimi intellettuali del ‘900, cui si rifà il saggio del filosofo Massimo Cacciari, “Il lavoro dello spirito. Saggio su Max Weber”, pubblicato quest’anno da Adelphi. Innovazione tecnologica, futuro delle città, buona amministrazione e libertà personali sono le tematiche attualissime toccate nell’intervista di Marco Emanuele al filosofo Cacciari, nel primo numero del mensile online “The Science of Where Magazine”, diretto da Emilio Albertario. Parlando della conteporaneità di Weber, Cacciari spiega ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nell’erae con leche la società si trova ad affrontare, in un contesto di radicale cambiamento, dominato dall’incertezza, torna di grande attualità il pensiero di Max Weber, uno dei massimi intellettuali del ‘900, cui si rifà il saggio del filosofo Massimo, “Il lavoro dello spirito. Saggio su Max Weber”, pubblicato quest’anno da Adelphi. Innovazione tecnologica, futuro delle città, buona amministrazione e libertà personali sono le tematiche attualissime toccate nell’intervista di Marco Emanuele al filosofo, nel primo numero del mensile online “The Science of Where Magazine”, diretto da Emilio Albertario. Parlando della conteporaneità di Weber,spiega ...

ZZiliani : 3-0 per la Juve e 1 punto in meno al Napoli. Finalmente. Tra l’altro, detto tra noi: a parte Ronaldo e McKennie pos… - stanzaselvaggia : “Chiara Ferragni lancia messaggi sbagliati che causano bodyshaming”. “Nel suo documentario c’era la pubblicità occu… - ZZiliani : #Ronaldo positivo. Dispiace. Ma va detto, perchè l’abbiamo visto tutti, che la sera della farsa di Juventus-Napoli… - _vecchio_ : @giuseppe_concas @MilkoSichinolfi No, sinceramente poco mi importa, era più una battuta. Penso che bisognerebbe gua… - testadecasso : @GiovanniToti cos'era l'asta del fantacalcio? -

Ultime Notizie dalla rete : L’era del Kaspersky indaga su IAmTheKing, la famiglia di malware anche nota come SlothfulMedia Fortune Italia