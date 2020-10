Inzaghi: «La Lazio pensi alla Sampdoria e non al Dortmund» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Simone Inzaghi ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita. Il tecnico della Lazio sarà privo di Lazzari, Immobile, Luiz Felipe, Lulic e Radu. «Felipe Caicedo oggi si è mosso abbastanza bene, così come Milinkovic e Fares – ha detto -. Dovrò fare delle valutazioni domani». Il tecnico biancoceleste non si fida della Sampdoria. «Ha fatto un’ottima gara prima della sosta a Firenze, penseremo poi al Dortmund e alla Champions League. È una compagine organizzata e hanno un bravissimo allenatore. Inoltre rivedrò Keità e Candreva che io avrei tenuto. Hanno fatto entrambi altre scelte». Chiusura dedicata al mercato che è stato. «Ho trovato grandissima ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) Simoneha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita. Il tecnico dellasarà privo di Lazzari, Immobile, Luiz Felipe, Lulic e Radu. «Felipe Caicedo oggi si è mosso abbastanza bene, così come Milinkovic e Fares – ha detto -. Dovrò fare delle valutazioni domani». Il tecnico biancoceleste non si fida della. «Ha fatto un’ottima gara prima della sosta a Firenze, penseremo poi alChampions League. È una compagine organizzata e hanno un bravissimo allenatore. Inoltre rivedrò Keità e Candreva che io avrei tenuto. Hanno fatto entrambi altre scelte». Chiusura dedicata al mercato che è stato. «Ho trovato grandissima ...

