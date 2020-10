GP Aragon FP2 MotoGP | Vinales si ripete

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Splende ancora il sole al Motorland, dove lasvolge le FP2 per l’omonimo GP. Fortunatamente, rispetto alla sessione del mattino, le temperature sono accettabili: l’asfalto raggiunge i 21 gradi, decisamente meglio dei 12 scarsi della FP1. Cambiano (poco) le condizioni, ma non cambia la prima fila virtuale. Maverickfirma un interessante 1’47″771, abbassando di oltre un secondo il suo miglior crono della prima sessione. Dietro il catalano si conferma il duo Petronas, con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Entrambi sono veloci in questo turno, con il romano che ha mostrato un discreto passo anche con gomme usate. I due pagano 2 e 4 decimi darispettivamente. Il quarto tempi è di Joan Mir, primo di rivale di Quartararo in campionato. L’alfiere ...

Lo spagnolo si piazza davanti a tutti come spesso accade il venerdì e rifila quattro decimi all’ascolano. Terzo miglior crono per il leader del campionato, nono Vietti ...Le tre Yamaha ( Valentino Rossi non parteciperà al weekend del Gran Premio di Aragona in quanto ha contratto il Covid-19) fanno la voce grossa sin dalle battute iniziali, in quanto Fabio Quartararo, M ...