Francesca Manzini è Jennifer Lopez – VIDEO – Tale e Quale Show 2020 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Francesca Manzini è Jennifer Lopez nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2020. Dopo averci regalato la sua versione di Loredana Bertè, la concorrente ritorna in pista con una nuova sfida da superare. Il suo essere effervescente è visibile fin dalle prove, dove ha dovuto imparare anche qualche mossa di ballo. Gli incidenti però non sono mancati: Francesca Manzini ha fatto incetta di complementi d'arredo e ha distrutto ben due sale dello studio televisivo. Cosa ne penserà la giuria della sua esibizione? Scopriamo il verdetto e il VIDEO.

SipontinaPrenci : @taleequaleshow @FrancescaManza @JLo Complimenti a Francesca Manzini, hai interpretato Jennifer Lopez divinamente. Continua così, brava! - ossur84 : Fate un monumento a Francesca Manzini: un’esibizione non facile ma interpretata con grande impegno, pronuncia perfe… - valentinadsch : Stasera a tale e quale abbiamo anche Guendalina Tavassi (Francesca Manzini) #taleequaleshow - gmduello : Francesca Manzini è simpatica, brava, energica, bella che se vuole può pure camminarmi addosso, io non mi sposto. B… - MMastrantuono : Eh però che look Francesca Manzini. Mette bene in risalto la bellezza femminile #taleequaleshow -