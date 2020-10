Cocaina e denaro in due macchine Verdello, arrestato 37enne (Di venerdì 16 ottobre 2020) Oltre 200 involucri di droga e quasi seimila euro in contanti. Un uomo di 37 anni, di origini marocchine, è stato tenuto sotto controllo e poi arrestato dalla Polizia di Bergamo con l’accusa di spaccio di droga. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Oltre 200 involucri di droga e quasi seimila euro in contanti. Un uomo di 37 anni, di origini marocchine, è stato tenuto sotto controllo e poidalla Polizia di Bergamo con l’accusa di spaccio di droga.

Ultime Notizie dalla rete : Cocaina denaro Cocaina e denaro in due macchine Verdello, arrestato 37enne L'Eco di Bergamo Mantova, banconote false e cocaina in casa: denunciato un pluripregiudicato

Intervento della Squadra mobile della polizia. L'uomo, 38 anni, aveva nascosto il denaro in un bollilatte. La droga era pronta per essere spacciata sulla piazza cittadina ...

Città di Castello, due arresti per droga: cocaina nascosta nell'auto

I Carabinieri della compagnia di Città di Castello hanno arrestato due persone in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai ...

Intervento della Squadra mobile della polizia. L'uomo, 38 anni, aveva nascosto il denaro in un bollilatte. La droga era pronta per essere spacciata sulla piazza cittadina ...