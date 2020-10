Bucaro-Mediagol: “Ecco come affronteremo il Palermo, Boscaglia top anche in B. Un futuro in rosanero? Rispondo così” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Giovanni Bucaro si proietta alla sfida di campionato tra il suo Bisceglie ed il Palermo.L'attuale tecnico del club pugliese affronterà i rosanero domenica 18 ottobre, match impegnativo per i padroni di casa che arriva dopo la vittoria per 3-1 ottenuta in casa del Foggia nel derby disputatosi in settimana. L'allenatore palermitano classe '70, nel corso dell'intervista rilasciata in esclusiva alla redazione di Mediagol.it, ha analizzato nel dettaglio caratteristiche e spessore di alcune individualità in seno all'organico allestito dalla dirigenza di Viale del Fante e si è soffermato su livello tecnico e grado di competitività dell'attuale torneo di Serie C"L'obiettivo del Bisceglie è quello di centrare la salvezza, giochiamo con il minutaggio e quindi schieriamo almeno quattro under in ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 ottobre 2020) Giovannisi proietta alla sfida di campionato tra il suo Bisceglie ed il.L'attuale tecnico del club pugliese affronterà idomenica 18 ottobre, match impegnativo per i padroni di casa che arriva dopo la vittoria per 3-1 ottenuta in casa del Foggia nel derby disputatosi in settimana. L'allenatore palermitano classe '70, nel corso dell'intervista rilasciata in esclusiva alla redazione di.it, ha analizzato nel dettaglio caratteristiche e spessore di alcune individualità in seno all'organico allestito dalla dirigenza di Viale del Fante e si è soffermato su livello tecnico e grado di competitività dell'attuale torneo di Serie C"L'obiettivo del Bisceglie è quello di centrare la salvezza, giochiamo con il minutaggio e quindi schieriamo almeno quattro under in ...

