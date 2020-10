Ultime Notizie Roma del 15-10-2020 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 ottobre 2020)Daily News radio giornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morta la presidente della regione Calabria Jole Santelli aveva 51 anni e l’ottava da tempo contro un cancro le sue condizioni si sarebbero gravate nelleore si trovava nella sua casa di Cosenza Questa è la mia prima visita in un Ateneo dopo il look down qui a Macerata riprendo un viaggio che dura da 5 anni attraverso i nostri atenei che sono quel tessuto di approfondimento e trasmissione del sapere che è fondamentale elemento di garanzia per il futuro del nostro paese lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’università di Macerata che quest’anno festeggia il 730 dalla fondazione e cambiamo ...