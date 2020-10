«Monster Hunter» | Milla Jovovich vs una coorte di mostri giganti

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Per i fan della saga ludica, il trailer non dovrebbe stupire più di tanto. Per tutti gli altri, comunque appassionati di pellicole action e didi ogni stazza e genere, il primo assaggio video del film, invece, è una gioia per vari motivi. Prima di tutto, perché ritroviamo, già star della saga Resident Evil nonché autentica regina tra le star guerriere del cinema. Accanto a lei nel cast, c'è Tony Jaa come co-protagonista maschile, stuntman e attore thailandese esperto in tante arti marziali e noto ai fan degli action, cui non è sfuggito nella saga Ong-Bak, Fast and Furious 7, xXx - Il ritorno di Xander Cage. Con loro, spicca anche la presenza di Ron Perlman, ex Hellboy. Poi, perché il trailer mostra appunto ...