Mascherina, tutti i casi in cui è obbligatorio indossarla (Di giovedì 15 ottobre 2020) Mascherina obbligatoria all'aperto e al chiuso: col nuovo Dpcm che avrà validità 30 giorni fino a metà novembre sono rare le circostanze in cui non vige l'obbligo di portarla e pochi i casi di persone esentate. Questi ultimi sono unicamente i bambini al di sotto dei 6 anni, coloro che fanno sport (ma solo jogging, non passeggiate) e quanti hanno patologie o disabilità incompatibili con la copertura di naso e bocca, nonché «coloro che per agire con loro abbiano la stessa incompatibilità». Un ripasso veloce sui vari tipi di Mascherina Ci ne sono diversi tipi di Mascherina, ormai lo sappiamo, ma è opportuno ricordare a grandi linee che si possono suddividere sostanzialmente in due categorie: quelle chirurgiche o di stoffa, cosiddette di comunità, e i ...

Correre dietro alle movide e multare le mascherine non indossate correttamente non è solo ... traduce la percezione di una leadership convinta di poter comprimere l’esistenza di tutti come se questa ...

E non ti voglio fare la predica, credimi. Non me lo permetterei mai, perché anche i bambini ormai hanno capito che la mascherina non è un attentato alle nostre libertà personali. Semplicemente, è ...

