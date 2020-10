Lazio, Muriqi: “Un onore essere qui, aiuterò la squadra a raggiungere gli obiettivi” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Sono davvero onorato di essere qui, faro’ del mio meglio. Ci sono molte differenze fra il calcio in Turchia e in Italia. Giochero’ con i miei compagni per raggiungere i nostri obiettivi e il primo e’ quello di aiutare la squadra a ottenere tutto cio’ che desidera”. Queste le dichiarazioni del nuovo acquisto della Lazio Vedat Muriqi durante la conferenza stampa di presentazione. “Non penso a quanti gol faro’, non voglio avere pressione addosso. Sono un giocatore che ama il gioco di squadra, faro’ del mio meglio per la squadra sia dentro che fuori dal campo – ha proseguito l’esterno kosovaro ex Fenerbahce – Daro’ il 100% sia in allenamento che nelle partite. Sono in una delle squadre piu’ ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Sono davvero onorato diqui, faro’ del mio meglio. Ci sono molte differenze fra il calcio in Turchia e in Italia. Giochero’ con i miei compagni peri nostri obiettivi e il primo e’ quello di aiutare laa ottenere tutto cio’ che desidera”. Queste le dichiarazioni del nuovo acquisto dellaVedatdurante la conferenza stampa di presentazione. “Non penso a quanti gol faro’, non voglio avere pressione addosso. Sono un giocatore che ama il gioco di, faro’ del mio meglio per lasia dentro che fuori dal campo – ha proseguito l’esterno kosovaro ex Fenerbahce – Daro’ il 100% sia in allenamento che nelle partite. Sono in una delle squadre piu’ ...

OfficialSSLazio : .@MuriqiVedat ?? Io l'Ibrahimovic del Kosovo? È un onore per me essere qui, ma sarò il Muriqi della Lazio, non l'@Ibra_official della Lazio. - Fraboys69 : RT @OfficialSSLazio: .@MuriqiVedat ?? Io l'Ibrahimovic del Kosovo? È un onore per me essere qui, ma sarò il Muriqi della Lazio, non l'@Ibra_… - _RobertoErre : RT @OfficialSSLazio: .@MuriqiVedat ?? Io l'Ibrahimovic del Kosovo? È un onore per me essere qui, ma sarò il Muriqi della Lazio, non l'@Ibra_… - TMit_news : Muriqi si presenta: 'Ho scelto la Lazio per Tare. Non sarò l'Ibrahimovic della squadra'. - sportface2016 : #SerieA | #Lazio, le parole del nuovo acquisto Vedat #Muriqi -