Juventus, Danilo: “Lo scudetto dedicato alle vittime della pandemia” (Di giovedì 15 ottobre 2020) La prima stagione di Danilo in Serie A è stata decisamente atipica. Dapprima il lockdown, poi le difficoltà della Juventus sul campo. Nonostante questi imprevisti, l'ex Real Madrid è riuscito a conquistare lo scudetto con i bianconeri. Attraverso il proprio profilo Instagram, Danilo ha postato un video in cui si è raccontato: “Uno dei miei grandi meriti è che io non mi sono mai accontentato di ciò che ho fatto. Non mi fermo a pensare a quello che ho vinto ma mi concentro su quello che deve ancora arrivare. È questa la motivazione che mi muove giorno dopo giorno. Sono molto soddisfatto di questo primo anno in Italia perché abbiamo vinto lo scudetto e sono entrato a far parte di una piccola parte dell’immensa storia ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) La prima stagione diin Serie A è stata decisamente atipica. Dapprima il lockdown, poi le difficoltàsul campo. Nonostante questi imprevisti, l'ex Real Madrid è riuscito a conquistare locon i bianconeri. Attraverso il proprio profilo Instagram,ha postato un video in cui si è raccontato: “Uno dei miei grandi meriti è che io non mi sono mai accontentato di ciò che ho fatto. Non mi fermo a pensare a quello che ho vinto ma mi concentro su quello che deve ancora arrivare. È questa la motivazione che mi muove giorno dopo giorno. Sono molto soddisfatto di questo primo anno in Italia perché abbiamo vinto loe sono entrato a far parte di una piccola parte dell’immensa storia ...

ItaSportPress : Juventus, Danilo: 'Lo scudetto dedicato alle vittime della pandemia' - - CronacheTweet : #Juventus, #Danilo: «Soddisfatto del primo anno in #Italia. Lo #Scudetto...» - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: DANILO: 'Felice di far parte dell'immensa storia della Juventus. Scudetto dedicato a chi ha sofferto per la pandemia' ht… - Aku_Jimo : RT @TUTTOJUVE_COM: DANILO: 'Felice di far parte dell'immensa storia della Juventus. Scudetto dedicato a chi ha sofferto per la pandemia' ht… - perninho88 : Andatevi a vedere il video di #Danilo su Instagram, oltre che gran giocatore un uomo con grandi valori, ma d’altron… -