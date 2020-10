Giappone, in aumento l’indice servizi agosto (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cresce il settore servizi Giapponese nel mese di agosto. L’indice sull’attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell’economia e dell’industria, ha registrato una variazione positiva dello 0,8% su base mensile dopo il -0,5% di luglio. Il dato registra su base annua un decremento dell’8,5% dal -9,4% rilevato in precedenza. Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cresce il settorese nel mese di. L’indice sull’attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell’economia e dell’industria, ha registrato una variazione positiva dello 0,8% su base mensile dopo il -0,5% di luglio. Il dato registra su base annua un decremento dell’8,5% dal -9,4% rilevato in precedenza.

