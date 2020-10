GF Vip, la mamma di Adua Del Vesco in difesa: “Sentivo sofferenza…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) La storia di Adua Del Vesco continua a far discutere e grazie al ‘GF Vip’ alcune verità sono venute fuori e ora parla la mamma: tenere e dolci parole Adua Del Vesco, Fonte foto: Instagram (@Adua.del.Vesco)Sempre bellissima ed al centro dell’attenzione dei suoi tantissimi seguaci, Adua Del Vesco continua a lasciare tutti senza parole grazie alla sua partecipazione al ‘GF Vip‘ e soprattutto alle storie raccontate nel corso del tempo trascorso all’interno del reality show. Questa volta, però, a parlare è la mamma della concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘ che ha deciso di raccontare la storia di sua figlia sul noto settimanale diretto ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) La storia diDelcontinua a far discutere e grazie al ‘GF Vip’ alcune verità sono venute fuori e ora parla la: tenere e dolci paroleDel, Fonte foto: Instagram (@.del.)Sempre bellissima ed al centro dell’attenzione dei suoi tantissimi seguaci,Delcontinua a lasciare tutti senza parole grazie alla sua partecipazione al ‘GF Vip‘ e soprattutto alle storie raccontate nel corso del tempo trascorso all’interno del reality show. Questa volta, però, a parlare è ladella concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘ che ha deciso di raccontare la storia di sua figlia sul noto settimanale diretto ...

