È morta Jole Santelli | presidente della Calabria

(Di giovedì 15 ottobre 2020)Regione, ènella sua abitazione di Cosenza. La governatrice lottava da tempo contro un cancro e le sue condizioni sarebbero peggiorate negli ultimi giorni. La notizia è stata confermata dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto a da persone a lei vicine. Secondo quanto si è appreso, avrebbe avuto un malore. Ieri aveva avuto incontri politici a Cosenza. È stata la prima donnaRegione, proclamata il 15 febbraio 2020. Notizia in aggiornamento L'articolo Èproviene da Linkiesta.it.

La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutte. Il mio pensiero commosso e le più sentite condoglianze ai suoi familiari”. Così il premier Giuseppe ...Profonda commozione e cordoglio vengono espressi dal Presidente della Regione Christian Solinas per la morte della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. “La politica italiana – dice ...