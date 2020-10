Capezzoli e Instagram | scontro a colpi di censure

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ci siamo chieste come mai ifemminili vengono censurati sumentre quelli maschili no. Qual è la motivazione alla base di una scelta drastica come la censura. In anatomia, il capezzolo è una protuberanza posta all’apice della mammella, comune alla stragrande maggioranza dei mammiferi. Negli animali è presente solo nelle femmine, negli esseri umani, invece, è presente sia nell’uomo che nella donna. Il Capezzolo non è identificativo ma allo stesso tempo può essere, a quanto pare, discriminante suSe guardassimo una fotografia che ritrae il capezzolo di una donna e quello di un uomo senza inquadrare il resto del corpo, non sapremmo riconoscere quale appartiene ad uno e quale all’altra. La loro conformazione fisica esterna non ...