Bruno Barbieri, la finanza indaga sul suo ex ristorante bolognese Fourghetti (Di giovedì 15 ottobre 2020) La finanza indaga sui conti dell’ex ristorante bolognese di Bruno Barbieri. Il Fourghetti, l’elegante spazio aperto quattro anni fa in una delle zone più prestigiose di Bologna, è finito nel mirino delle Fiamme Gialle. Secondo Repubblica, i conti della società che regge a livello fiscale Fourghetti sono stati sequestrati nell’ambito dell’indagine milanese “Take Over”. Indagine per fatture false e transazioni inesistenti che ha messo sotto indagine 103 persone e sequestrate 88 società che vanno dalla logistica ai trasporti finendo con la ristorazione, sparse in tutta Italia. Barbieri che nel giugno 2016 aveva battezzato il nuovo ristorante nella sua Bologna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lasui conti dell’exdi. Il, l’elegante spazio aperto quattro anni fa in una delle zone più prestigiose di Bologna, è finito nel mirino delle Fiamme Gialle. Secondo Repubblica, i conti della società che regge a livello fiscalesono stati sequestrati nell’ambito dell’indagine milanese “Take Over”. Indagine per fatture false e transazioni inesistenti che ha messo sotto indagine 103 persone e sequestrate 88 società che vanno dalla logistica ai trasporti finendo con la ristorazione, sparse in tutta Italia.che nel giugno 2016 aveva battezzato il nuovonella sua Bologna ...

