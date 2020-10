Andy Murray | “Se tra un anno sarò ancora numero 100 potrei smettere”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 ottobre 2020), due volte campione di Wimbledon ed exuno del mondo di tennis maschile, ha dichiarato che un miglioramento dei risultati è necessario per continuare la sua carriera professionistica. “I risultati in campo non sono quelli che vorrei avere – ha detto il campione britannico al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung dopo aver perso in due set contro Fernando Verdasco a Colonia – Se tra unsaròil100 al mondo, continuerò a giocare? Forse no“.stacercando di ritrovare la forma migliore dopo l’intervento chirurgico subito all’anca all’inizio del 2019: “Spero di riuscire a classificarmi molto più in alto, vincere ...