46 miliardi di tasse non pagate | ecco come o giganti del web si prendono gioco del fisco

Siamo alle solite, le grandi aziende multinazionali vengono più che agevolate, mentre le Piccole e medie imprese, principali sostenitrici del nostro tessuto produttivo, sono ridotte alla fame. Uno studio proposto dal Messaggero rende bene questa idea. 25 colossi del Web tra il 2015 e il 2019 sono riusciti a risparmiare complessivamente ben 46 miliardi di tasse. Sono proprio le imprese che in 5 anni hanno visto il fatturato e gli utili più che raddoppiarsi a pagare meno tasse, "in media appena il 16,4% degli utili". Lo scorso anno il fatturato delle 25 multinazionali ha superato i mille miliardi. Gli utili hanno toccato i 146 miliardi. Ogni big ha prodotto mediamente al giorno 18 milioni di utili, inoltre, il lockdown ha dato una spinta ancora più forte alla ...

Dopo aver già sfondato il tetto dei mille miliardi l'anno scorso ... l'idea che questi soggetti non paghino un quantitativo di tasse equo in Europa".

Giganti del web, 46 miliardi di tasse non pagate

L’anno passato il fatturato dei primi 25 colossi ha toccato quota 1.014 miliardi in un mercato sempre più concentrato e dominato da nomi americani e cinesi: i primi tre, Amazon, Alphabet (Google) e ...

L'anno passato il fatturato dei primi 25 colossi ha toccato quota 1.014 miliardi in un mercato sempre più concentrato e dominato da nomi americani e cinesi: i primi tre, Amazon, Alphabet (Google) e ...