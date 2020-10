Un Recovery Fund a dimensione di donna (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Qualcosa forse sta cambiando. Finalmente. L’uguaglianza di genere sta prendendo spazio nel dibattito pubblico e entrando a pieno titolo nelle priorità dell’azione politica e di governo. Un risultato che dobbiamo all’impegno di tante donne che, dentro e fuori il Parlamento, da anni portano avanti questa battaglia: porre fine alle discriminazioni che gravano così pesantemente sulle loro vite. Un impegno che, soprattutto in queste settimane, è diventato ancora più intenso. Voglio raccontarvi la giornata di ieri. Una giornata che può farci sperare sul fatto che un cambio di rotta, in questo Paese, è realizzabile. In piazza sono scese le donne e le associazioni che aderiscono alla campagna “Il giusto mezzo”, versione italiana di #HalfOfHit, che si è posta l’obiettivo di destinare metà delle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Qualcosa forse sta cambiando. Finalmente. L’uguaglianza di genere sta prendendo spazio nel dibattito pubblico e entrando a pieno titolo nelle priorità dell’azione politica e di governo. Un risultato che dobbiamo all’impegno di tante donne che, dentro e fuori il Parlamento, da anni portano avanti questa battaglia: porre fine alle discriminazioni che gravano così pesantemente sulle loro vite. Un impegno che, soprattutto in queste settimane, è diventato ancora più intenso. Voglio raccontarvi la giornata di ieri. Una giornata che può farci sperare sul fatto che un cambio di rotta, in questo Paese, è realizzabile. In piazza sono scese le donne e le associazioni che aderiscono alla campagna “Il giusto mezzo”, versione italiana di #HalfOfHit, che si è posta l’obiettivo di destinare metà delle ...

borghi_claudio : Ho spiegato in commissione bilancio qualcosa sul recovery fund. Uno dei vantaggi di non essere più presidente è il recupero della parola. - luigidimaio : Dobbiamo essere determinati, non possiamo permetterci alcun tipo di rallentamento. Agli italiani, alle nostre impre… - CarloCalenda : È per questo caro ?@SBuffagni? che l’unica, dicasi unica idea su Recovery fund per industria che state rilanciando… - CarieriF : RT @LaNotiziaTweet: Recovery fund, #Conte: 'Coinvolgeremo il Parlamento. Tra le priorità del piano: transizione verde e digitale ma anche l… - StefanoCrosara : RT @GhitaIacono: Voi vi sorprendete del fatto che c'è chi pensa che il virus non esista. Ma c'è di peggio: la gente che pensa che esista il… -