Ue: Banzato (Federacciai), 'Recovery Fund occasione unica, no a inconcludenza' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Al Governo Federacciai dà atto di "avere gestito bene la crisi e di aver adottato misure positive per il rilancio, il Recovery Fund ad esempio è un ottimo risultato anche politico". Lo dice il presidente della Federazione, Alessandro Banzato, parlando in assemblea. Il Recovery Fund, in particolare, "è una occasione unica e irripetibile ma anche il nuovo Mes e il Programma Sure sono misure che auspicavamo e probabilmente senza lo shock della pandemia non sarebbero arrivate. Adesso - sottolinea - è importante che l'ottimo risultato raggiunto non venga guastato dall'inconcludenza. Anche perché è ormai chiaro che i soldi arriveranno solo se ci saranno riforme e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Al Governodà atto di "avere gestito bene la crisi e di aver adottato misure positive per il rilancio, ilad esempio è un ottimo risultato anche politico". Lo dice il presidente della Federazione, Alessandro, parlando in assemblea. Il, in particolare, "è unae irripetibile ma anche il nuovo Mes e il Programma Sure sono misure che auspicavamo e probabilmente senza lo shock della pandemia non sarebbero arrivate. Adesso - sottolinea - è importante che l'ottimo risultato raggiunto non venga guastato dall'. Anche perché è ormai chiaro che i soldi arriveranno solo se ci saranno riforme e ...

