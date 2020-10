Pensioni: incontro governo sindacati, restano i problemi principali (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si naviga ancora a vista e le decisioni che verranno prese saranno senza dubbio dettate dalle imposizioni di Bruxelles, checché ne dicano Conte, Gentiloni, Gualtieri e gli altri politici giallorossi interessati Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si naviga ancora a vista e le decisioni che verranno prese saranno senza dubbio dettate dalle imposizioni di Bruxelles, checché ne dicano Conte, Gentiloni, Gualtieri e gli altri politici giallorossi interessati

Pensioni, novità: in arrivo misura per evitare il taglio sull’assegno

Pensioni: novità in arrivo dall'incontro che si è avuto oggi tra sindacati e la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. Si studia una misura per evitare il taglio futuro sull'assegno.

Pensioni: novità in arrivo dall'incontro che si è avuto oggi tra sindacati e la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. Si studia una misura per evitare il taglio futuro sull'assegno.