Lockdown di Natale: lo spettro della chiusura incombe sull'Italia

L'Italia potrebbe passare il Natale in Lockdown: secondo l'opinione del virologo sarebbe una misura non solo necessaria ma anche intelligente e funzionale. I contagi in Italia stanno continuando a salire. Secondo molti medici che hanno fatto sentire la propria voce per fotografare l'attuale situazione dell'Italia, il carico sanitario potrebbe risultare presto ingestibile dal sistema nazionale.

