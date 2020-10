Lo streaming della Champions League su Amazon Prime Video è cosa fatta, quali partite? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ebbene si, lo streaming della Champions League su Amazon Prime sembra essere cosa fatta, almeno per alcune partite dello speciale campionato. L’epocale cambiamento nella fruizione di contenuti calcistici di grosso rilievo non sarebbe neanche lontano, anzi già nel 2021 tanti utenti dovranno affidarsi al servizio che finora (magari) hanno utilizzato per ben altro scopo. Chi ha un abbonamento Amazon Prime Video finora ha sempre guardato serie TV, magari film, contenuti per bambini ma non certo match sportivi di calcio o di altri sport particolarmente blasonati. Eppure proprio il colosso americano di proprietà di Jeff Bezos ha deciso di scendere in campo in Europa ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ebbene si, losusembra essere, almeno per alcunedello speciale campionato. L’epocale cambiamento nella fruizione di contenuti calcistici di grosso rilievo non sarebbe neanche lontano, anzi già nel 2021 tanti utenti dovranno affidarsi al servizio che finora (magari) hanno utilizzato per ben altro scopo. Chi ha un abbonamentofinora ha sempre guardato serie TV, magari film, contenuti per bambini ma non certo match sportivi di calcio o di altri sport particolarmente blasonati. Eppure proprio il colosso americano di proprietà di Jeff Bezos ha deciso di scendere in campo in Europa ...

Ultime Notizie dalla rete : streaming della Brescia-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com 16 Anni e Incinta Italia, al via la nuova edizione: da giovedi' 15 ottobre su MTV

Diritti tv Champions League: Amazon in pole per la trasmissione in streaming

Da giovedì 15 ottobre alle 22.00 in prima tv assoluta su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) arrivano le puntate inedite della settima stagione. Il format del programma rimane lo stesso, ...Secondo quanto riportato da Radiocor, Amazon sarebbe in pole position per la trasmissione della Coppa dalle Grandi Orecchie in streaming a partire dal 2021. La società di Jeff Bezos, riferisce la ...