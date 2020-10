Lazio, infortunio Lazzari: lesione di primo grado (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Durante il ritiro della Nazionale Italiana, Manuel Lazzari si è procurato una lesione di primo grado Altra tegola in casa Lazio. All’infermeria si aggiunge anche Manuel Lazzari. L’esterno, impegnato con la Nazionale azzurra, ha fatto ritorno anzitempo a Formello per un fastidio ai flessori, rivelatosi poi una lesione di primo grado. Come riporta il Corriere dello Sport, per l’ex Spal saranno almeno due le settimane di stop, implicando così la sua assenza per le prossime quattro gare contro: Sampdoria; Borussia Dortmund; Bologna e Bruges. Inzaghi dovrà trovare una soluzione viste le assenze di Fares e Marusic e, intanto, incrocia le dita. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Durante il ritiro della Nazionale Italiana, Manuelsi è procurato unadiAltra tegola in casa. All’infermeria si aggiunge anche Manuel. L’esterno, impegnato con la Nazionale azzurra, ha fatto ritorno anzitempo a Formello per un fastidio ai flessori, rivelatosi poi unadi. Come riporta il Corriere dello Sport, per l’ex Spal saranno almeno due le settimane di stop, implicando così la sua assenza per le prossime quattro gare contro: Sampdoria; Borussia Dortmund; Bologna e Bruges. Inzaghi dovrà trovare una soluzione viste le assenze di Fares e Marusic e, intanto, incrocia le dita. Leggi su Calcionews24.com

